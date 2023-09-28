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04:26, 28 сентября 2023Россия

Российские военные обратили бойцов ВСУ в бегство в ДНР

Боец с позывным Корлус: войска ВС РФ вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Оператор беспилотника ZALA с позывным Корлус рассказал, что российские военные смогли обратить в бегство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожив с помощью артиллерийских ударов их склад с боеприпасами. Отмечается, что он находился в районе населенного пункта Новодонецкое, сообщает РИА Новости.

«Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать», — заявил он.

Боец добавил, что один из снарядов попал в боекомплект, который взорвался, после чего враг принял решение об отступлении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что украинская армия переживает кризис, вызванный жесткими и регулярными мобилизационными мероприятиями.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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