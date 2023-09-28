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20:48, 28 сентября 2023Ценности

Певица разделась на сцене перед песней о нелюбви к своему телу

Кадр: @soph24pi3

Британская певица Рэйчел Агата Кин, более известная под псевдонимом Raye, разделась на сцене во время концерта. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте одной из зрительниц.

На размещенных кадрах 25-летняя артистка сняла одежду и осталась в нижнем белье — комплект состоял из бюстгальтера без косточек и трусов. Данные действия звезда совершила перед исполнением песни под названием Body Dysmorphia, посвященной дисморфофобии (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен воображаемым или незначительным недостатком своего тела, — прим. «Ленты.ру»).

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Лирическая героиня указанной композиции в том числе говорит о том, что ненавидит свое «квадратное» лицо и руки, хочет сделать операцию на носу, похудеть и иметь фигуру типа «песочные часы». «Надеюсь, я стану красивой, когда вырасту, или мне будет очень грустно», — отмечает она в финале песни.

В августе плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе с несовершенствами на теле. 35-летняя манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.

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    Алина Гостева
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