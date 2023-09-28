Минобороны заявило об уничтожении еще одного дрона ВСУ под Белгородом

Минобороны заявило, что в Белгородской области сбит еще один дрон ВСУ

В Белгородской области сбит еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По информации ведомства, очередная попытка Украины атаковать объекты на российской территории была пресечена около 17:00. Беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Это уже не первая атака по Белгородской области с помощью дрона за сегодняшний день. Еще один украинский беспилотник был сбит системой ПВО днем. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, глава региона сообщил, что в результате обстрела села Теребрено Краснояружского района со стороны Украины были повреждены семь домовладений и три административных здания. В постройках выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в селе повреждена линия электропередачи