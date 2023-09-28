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13:26, 28 сентября 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник в приграничном российском регионе

Гладков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в Белгородском районе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — рассказал губернатор.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Информацию о последствиях уточняют сотрудники оперативных служб.

Ранее Вооруженные силы Украины дважды за день атаковали село Большетроицкое в Белгородской области. Во время обстрела был ранен мужчина, косивший траву на участке.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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