Средства ПВО сбили беспилотник в приграничном российском регионе
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — рассказал губернатор.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Информацию о последствиях уточняют сотрудники оперативных служб.
Ранее Вооруженные силы Украины дважды за день атаковали село Большетроицкое в Белгородской области. Во время обстрела был ранен мужчина, косивший траву на участке.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.