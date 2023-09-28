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10:13, 28 сентября 2023Экономика

Проект об отмене НДФЛ для россиян назвали обременительным

Доцент Чирков: отмена НДФЛ для россиян будет обременительна для бюджета

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц, может быть обременительна для бюджета России. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов бюджета, назвать невозможно, поэтому такие изменения необходимо проводить плавно.

«Граждане России, чей размер заработной платы, доходов не превышает 30 тысяч рублей в месяц, — это наименее обеспеченные и социально незащищенные категории граждан, поэтому, конечно, направления этих изменений можно только поддержать. <...> Но, может быть, это надо делать с оглядкой на то, что будет происходить с поступлением доходов в бюджет», — добавил Чирков.

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Законопроект об отмене НДФЛ для части россиян внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР. Его авторы считают, что это поможет жителям страны с низкими доходами сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни. Мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан», — отметили они в пояснительной записке.

В правительстве, посчитали инициативу недоработанной: в предлагаемом варианте подобной мерой смогут воспользоваться не только малоимущие, пояснили в кабмине. Положения законопроекта не связывают право на эту льготу с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности.

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    Вячеслав Агапов
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