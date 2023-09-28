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00:00, 29 сентября 2023Экономика

ЦБ начнет рассекречивать мошенников по-новому

C1 октября банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 1 октября российский Центробанк начнет по-новому рассекречивать мошенников: банки станут передавать регулятору данные о них. Об этом в разговоре с «Прайм» напомнил резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Глеб Белавин.

Речь идет об информации о переводах, сделанных без согласия владельца счета. Раньше Центробанк получал только сведения о конечном получателе похищенных средств. С октября кредитные организации начнут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. В частности, как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках и оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Согласно подсчетам ЦБ, за второй квартал 2023 года кибермошенники украли у россиян 3,62 миллиарда рублей. Всего за апрель-июнь злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов банков. Размер ущерба от таких действий снизился на 6 процентов по сравнению со средним значением за последние четыре квартала, хотя количество такие операций подскочило на 28,5 процента.

Типичный клиент банка, который рисует пострадать от действий мошенников — мужчина от 25 до 44 лет. Другими чертами такого клиента стали проживание в городе, средний доход и среднее образование, активное использование банковских онлайн-сервисов. Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин.

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    Платон Щукин
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