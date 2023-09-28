В Англии предложили пожить в доме персонажей из «Гарри Поттера»

Дом в стиле Блэков из «Гарри Поттера» предложили арендовать в городе Йорк

В Англии предложили пожить в доме, интерьер которого напоминает жилище персонажей из серии фильмов о Гарри Поттере — семейства Блэков. Соответствующее объявление появилось на сервисе Airbnb.

«Дом чародейства и волшебства» находится в городе Йорк, в 30 минутах ходьбы от центра. На данный момент для заселения в ближайшие дни доступна лишь одна дата — понедельник, 2 октября. Снять объект удастся за 148 фунтов (около 17,5 тысячи рублей) за ночь.

Снаружи двухэтажный дом напоминает таунхаус семьи Блэков на площади Гриммо. В нем обустроены гостиная, читальный зал в викторианском стиле с декорированным цветочным узором камином, кухня в деревенском стиле, две спальни, в одной из которых есть двухъярусная кровать, и ванная комната с темно-зеленой плиткой и изображением змеи на раковине, своим дизайном отсылающая к факультету Слизерин. Среди особенностей объекта — большое количество необычных предметов антиквариата, в том числе котлов, бутылок с зельями и картин с изображениями сов, мозаичный пол, бархатные балдахины на кроватях, необычные светильники и люстры. Стены в одной из комнат украшены десятками конвертов. Интерьер дома отличает обилие цветовых акцентов, он выполнен преимущественно в коричневом, красном и зеленых оттенках. При этом многие предметы мебели сделаны из дерева.

Ранее в сентябре в Шотландии предложили арендовать дом в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма.