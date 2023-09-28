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10:55, 28 сентября 2023Мир

Глава Миноброны Китая пропустил мероприятие со своим участием

Bloomberg: министр обороны Китая пропустил мероприятие с участием Си Цзиньпина

Фото: Vincent Thian / AP

Министр обороны Китая пропустил мероприятие с участием председателя КНР Си Цзиньпина, что усиливает слухи о его исчезновении из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Отсутствие Ли стало первым случаем, когда он пропустил мероприятие, на котором должен был присутствовать, поскольку власти США заявили, что у них есть разведданные, указывающие на то, что он был отстранен от должности», — сообщает агентство.

Авторы материала напоминают, что глава Минобороны также занимает пост государственного советника, в чьи обязанности входит участие в ежемесячных встречах руководства Политбюро Компартии Китая. В последний раз на подобной встрече он присутствовал 30 июня.

Ранее стало известно, что Ли, возможно, находится под следствием по подозрению в коррупции. Как отмечают источники газеты The Washington Post, связанные с китайской оборонной промышленностью, следствие касается деятельности Ли Шанфу в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

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    Максим Габриелян
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