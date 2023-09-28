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13:24, 28 сентября 2023Моя страна

Побережье на Сахалине очистили от мусора

В Долинском районе Сахалина очистили от мусора побережье Охотского моря

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Долинском районе Сахалинской области 30 человек очистили от мусора побережье Охотского моря в рамках акции «Вода России». Об этом пишет портал АСТВ со ссылкой на мэрию муниципального образования.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие волонтеры местной школы, серебряные добровольцы, специалисты сельского дома культуры и представители администрации.

«Друзья, мы — хозяева нашей природы, а она — кладовая со всеми сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен воздух, животным — лес, а человеку нужна природа. И охранять ее — наша главная цель», — напомнили в мэрии.

Там уточнили, что речь идет уже о шестом выезде на уборку побережья в рамках данной акции за период с мая по сентябрь.

26 августа сообщалось, что активисты провели уборку на туристических тропах, ведущих к горе Белухе в Республике Алтай. В акции приняли участие 18 человек из разных регионов России. Волонтеры расчистили тропы по маршруту до Кучерлинского озера, а также на участке от перевала Кара-Тюрек до Аккемского озера.

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    Варвара Кошечкина
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