Среда обитания
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12:17, 28 сентября 2023Среда обитания

Вредные выбросы решили измерять в кокосах

На Бали выбросы CO2 от туристов начали измерять в кокосах

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

На Бали вредные для планеты выбросы углекислого газа (CO2) от приезжающих на остров туристов решили измерять в кокосах. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Глава климатической лаборатории Бали Мишель Виноватан заявила, что на путешественников приходится 64 процента от общей эмиссии на острове, а каждый отдельный приезжий ответственен за ежедневные выбросы в 24,79 килограмма — примерно столько же весит 21 кокос.

По словам специалистки, если взять среднестатистического иностранного путешественника, решившего остаться на Бали на две недели, то выбросы от его деятельности достигнут 347,09 килограмма — веса 290 кокосов.

«Очень важно проводить образовательные мероприятия для туристов, чтобы они были более осведомлены и чувствовали большую ответственность за выбросы на Бали», — отметила Виноватан, добавив, что на путешественников также приходится 72 процента потребления электроэнергии на острове.

Ранее в Индонезии открыли первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Лидер островного государства Джоко Видодо уверен, что торговля углеродными кредитами позволит стране внести свою лепту в борьбу с климатическим кризисом.

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    Нина Ташевская
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