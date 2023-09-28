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21:59, 28 сентября 2023Забота о себе

90-летняя Джоан Коллинз рассказала об аборте

Актриса Джоан Коллинз призналась, что актер Битти заставил ее сделать аборт

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Актриса и писательница Джоан Коллинз рассказала, что актер Уоррен Битти заставил ее сделать аборт. В прерывании беременности она призналась в интервью изданию The Guardian, приуроченном к выходу ее автобиографии «За подплечниками».

Битти и Коллинз начали встречаться в 1959 году, через год помолвились, а позже 26-летняя актриса заявила избраннику, что беременна. Битти, по ее словам, настоял на аборте, ссылаясь на то, что беременность помешает карьерам обоих. Сейчас, в 90 лет, Коллинз склонна согласиться с Битти. По ее словам, если бы родился тот ребенок, она бы не завела двоих детей со вторым мужем актером Энтони Ньюли и дочь с третьим — бизнесменом Роном Кэссом.

Джоан Коллинз наиболее известна по роли Алексис Колби в телесериале «Династия». Всего она снялась в 70 фильмах и сериалах, играла на Бродвее, гастролировала с театральными постановками.

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    Александра Лисица
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