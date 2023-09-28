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20:43, 28 сентября 2023Россия

Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России наблюдается некоторый рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — пояснил министр.

Он призвал людей из группы риска помнить об осложнениях при коронавирусе, а также заявил, что на данный момент циркулирует ряд респираторных вирусов. По гриппу и ОРВИ, добавил глава Минздрава, ситуация в стране стабильная и ровная.

За неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

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    Никита Абрамов
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