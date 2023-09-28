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09:44, 28 сентября 2023Спорт

Фернандес ответил на вопрос об обиде на ЦСКА

Марио Фернандес заявил, что никогда не скажет ни одного плохого слова о ЦСКА

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский защитник Марио Фернандес, перешедший из ЦСКА в «Зенит» летом 2022 года, высказался об отношении к прошлому клубу. Его слова приводит Sport24.

«Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА», — заявил футболист в ответ на вопрос, осталась ли у него обида на армейцев. При этом, по словам спортсмена, нападки болельщиков красно-синих после перехода впервые показали ему, что мир жесток и несправедлив.

Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. После того, как сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильца, фанаты армейцев создали петицию с требованием убрать из подтрибунного помещения граффити с изображением бразильца.

С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Андрей Стрельцов
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