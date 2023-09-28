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15:03, 28 сентября 2023Силовые структуры

По факту перестрелки в Дагестане возбуждено уголовное дело

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ по факту перестрелки в Левашинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России Оксана Тенетова.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вечером 27 сентября между жителями республики случился конфликт. На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции с целью урегулировать ситуацию. Во время конфликта один из его участников достал пистолет и открыл огонь, после чего другой участник инцидента начал стрелять из автомата по толпе.

Силовики задержали троих участников перестрелки.

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