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06:49, 28 сентября 2023Наука и техника

Названо снижающее риск гипертонии у пожилых количество шагов в день

Дополнительные три тысячи шагов в день снизили кровяное давление у пожилых

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

Ученые из Университете штата Айова назвали количество шагов в день, которые необходимо проходить пожилым людям, чтобы снизить риск гипертонии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cardiovascular Development and Disease.

Предыдущие работы выявили, что физические упражнения могут оказывать значительное воздействие на кровяное давление у взрослых, существенно снижая его. Теперь авторы решили определить, какое именно количество нагрузки необходимо для снижения кровяного давления у пожилых лиц, страдающих гипертонией.

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Для этого они набрали 21 пожилого человека в возрасте от 68 до 78 лет, которых просили носить шагомер, замерять давление при помощи тонометра и вести ежедневные записи количества пройденных шагов. До начала наблюдения они проходили в среднем около четырех тысяч шагов в день. Специалисты подсчитали, что адекватным будет добавить в ежедневную программу испытуемых еще три тысячи шагов. В общей сумме участники выполняли семь тысяч шагов в день.

На конец исследования систолическое и диастолическое кровяное давление участников снизилось в среднем на семь и четыре пункта соответственно. Это равно такому же уровню снижения, который наблюдается при приеме антигипертензивных препаратов. Команда ученых подчеркивает, что скорость ходьбы или непрерывность не имеет особого значения, гораздо важнее общее увеличение количества шагов.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Ювяскюля пришли к выводу, что низкий уровень физической активности у подростков связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию.

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    Елена Апазиди
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