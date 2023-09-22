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15:42, 25 сентября 2023Наука и техника

Низкий уровень физической активности увеличил риск болезней сердца у подростков

Низкий уровень физической активности у подростков увеличил риск гипертонии

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии обнаружили, что низкий уровень физической активности в подростковом возрасте увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических болезней, включая гипертонию и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

В исследовании приняли участие 250 подростков в возрасте 15 и 19 лет. Их попросили сдать анализы крови и носить акселерометры. Затем данные были скорректированы с учетом пола, курения и питания.

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Оказалось, что 15-летние подростки с высокой физической активностью имели более низкое кровяное давление. В то же время участники, которые снизили свою активность с умеренного до низкого уровня, чаще сталкивались с повышенным уровнем инсулина, а также с более высоким индексом массы тела. Те, кто сократил двигательную активность с высокого уровня до среднего, сталкивались с более значительными рисками повышения уровня глюкозы в крови натощак и снижения уровня холестерина ЛПВП.

Ранее в сентябре международная исследовательская группа из Университета Франклина Пирса и Гонконгского политехнического университета пришла к выводу, что наилучшим временем суток для занятий спортом является утро. Статистически, это позволяет иметь меньший вес.

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    Елена Апазиди
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