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14:02, 21 сентября 2023Наука и техника

Определено наилучшее время суток для занятий спортом

Obesity: утро признали наилучшим временем суток для физической активности

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Китайские и американские специалисты из Университета Франклина Пирса и Гонконгского политехнического университета определили наилучшее время суток для занятий спортом. Они признали, что люди, занимающиеся физической активностью утром, имеют меньший вес. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Obesity.

В исследовании авторы сосредоточились на том, как суточная рекомендация по физической активности (150 минут в неделю умеренной или энергичной) влияет на степень снижения риска ожирения в зависимости от времени суток. Для этого они проанализировали данные более пяти тысяч участников, которых попросили носить акселерометры. Активность участников была подразделена на три группы, исходя из времени активности: утром, днем и вечером.

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Ученые обнаружили сильную линейную связь между умеренной и энергичной физической активностью и ожирением в утренней группе. Менее выраженная корреляция наблюдалась в дневной и вечерней группах. Другими словами, добровольцы, которые занимались спортом рекомендованное количество часов в утреннее время, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии, чем участники из других групп.

Кроме того, испытуемые из утренней группы питались более здоровой пищей и потребляли меньше энергии на единицу массы тела по сравнению с другими группами. Примечательно, что люди из группы утренней активности чаще проводили время сидя в течение остального дня.

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    Елена Апазиди
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