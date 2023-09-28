В Петербурге трехлетняя девочка получила ранение ножом на семейном обеде

В Невском районе Петербурга 3-летняя девочка получила ранение на семейном обеде

В Невском районе Санкт-Петербурга трехлетняя девочка получила ножевое ранение на семейном обеде. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, дошкольницу доставили в детскую больницу № 19 из квартиры на улице Латышских Стрелков.

Врачи обработали и зашили девочке резаную рану лба. По словам родителей, ее травмировал младший брат. Мальчик выхватил нож со стола и случайно поранил сестру.

Семья пострадавшей благополучная, до этого на учете не состояла.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске десятилетний мальчик избил двух девочек в школе и угрожал одноклассникам ножом. Мать одной из пострадавших россиянок рассказала, что нападавший до этого носил с собой на уроки нож, электрошокер и газовый баллончик.