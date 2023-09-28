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05:01, 28 сентября 2023Бывший СССР

Военный объяснил необходимость избежать заморозки конфликта на Украине

Военный Дандыкин назвал недопустимой заморозку конфликта на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С приходом непогоды боевые действия могут стать не такими ожесточенными, как сейчас, но их радикального ослабления допускать нельзя, поскольку это даст противнику возможность переформироваться и перейти в оборону. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«О заморозке конфликта речи не идет, поскольку это пойдет на пользу только противнику: в прошлый раз этим воспользовались, чтобы осуществить передислокацию, подтянуть оружие. А вот замедление с приходом непогоды со стороны Украины возможно, особенно после чудовищных потерь во время контрнаступления. Им нужно будет переформироваться и перейти в оборону», — допустил Дандыкин.

Военный подчеркнул, что нельзя давать возможность противнику перейти в оборону и закрепиться, поскольку в последствии это будет чревато серьезными проблемами во время наступательных действий.

«Россия выбрала верную тактику обескровливания противника, но позволять Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько месяцев пережидать ненастье нельзя, — уверен военный. — Думаю, такой ожесточенности, как в начале контрнаступления или сейчас на отдельных направлениях, не будет, но нельзя допустить, чтобы противник перехватил инициативу».

Ранее историк и обозреватель из США Том Мокайтис в колонке для The Hill назвал разочаровывающими результаты украинского контрнаступления. По его словам, армия России превосходит ВСУ в авиации, ракетах и артиллерии.

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