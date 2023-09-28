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09:04, 28 сентября 2023Мир

Конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США

WSJ: конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Конфликт на Украине поставил под сомнение осуществимость некоторых основных концепций американской военной доктрины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что общевойсковые маневры с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва могут быть больше невозможны. По словам ветерана войны в Ираке, отставного сержанта армии США первого класса Брэдли Кроуфорда, тренирующего украинских солдат под Артемовском (украинское название Бахмут), дни массированных атак бронетехники прошли из-за эффективности дронов.

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В свою очередь профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен отметил разницу в стоимости дронов и тяжелой техники. «Если вы можете разрушить дорогую и тяжелую систему чем-то, что стоит гораздо дешевле, тогда разница в силе между двумя странами не будет иметь такого большого значения», — подчеркнул эксперт.

Газета обратила внимание на то, что дроны обладают точностью и скоростью, позволяющими догнать любую движущуюся бронетехнику, и при умелом пилотировании могут вывести из строя даже самые современные танки и гаубицы.

Ранее бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай назвал ошибки США на Украине и подчеркнул, что Вашингтон совершает те же промахи, что и в Афганистане. В частности, американские власти отправляют помощь Киеву слишком поздно.

«Логистика и поддержка нужны Украине сегодня, но [американцы] стали бы планировать эту помощь на следующий год, когда будет уже слишком поздно», — отметил генерал. Эксперт добавил, что западные страны не учли просьбы афганских военных насчет тренировок и поддержки c воздуха в период борьбы с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России), а сейчас наступают на те же грабли на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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