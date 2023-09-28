WSJ: конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США

Конфликт на Украине поставил под сомнение осуществимость некоторых основных концепций американской военной доктрины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что общевойсковые маневры с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва могут быть больше невозможны. По словам ветерана войны в Ираке, отставного сержанта армии США первого класса Брэдли Кроуфорда, тренирующего украинских солдат под Артемовском (украинское название Бахмут), дни массированных атак бронетехники прошли из-за эффективности дронов.

В свою очередь профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен отметил разницу в стоимости дронов и тяжелой техники. «Если вы можете разрушить дорогую и тяжелую систему чем-то, что стоит гораздо дешевле, тогда разница в силе между двумя странами не будет иметь такого большого значения», — подчеркнул эксперт.

Газета обратила внимание на то, что дроны обладают точностью и скоростью, позволяющими догнать любую движущуюся бронетехнику, и при умелом пилотировании могут вывести из строя даже самые современные танки и гаубицы.

Ранее бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай назвал ошибки США на Украине и подчеркнул, что Вашингтон совершает те же промахи, что и в Афганистане. В частности, американские власти отправляют помощь Киеву слишком поздно.

«Логистика и поддержка нужны Украине сегодня, но [американцы] стали бы планировать эту помощь на следующий год, когда будет уже слишком поздно», — отметил генерал. Эксперт добавил, что западные страны не учли просьбы афганских военных насчет тренировок и поддержки c воздуха в период борьбы с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России), а сейчас наступают на те же грабли на Украине.