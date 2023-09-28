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03:41, 28 сентября 2023Мир

Стала известна ошибка США на Украине

Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана

Бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай прокомментировал действия США в ходе конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с порталом Cal Walters.

Ализай назвал ошибки США на Украине и подчеркнул, что Вашингтон совершает те же промахи, что и в Афганистане. В частности, американские власти отправляют помощь Киеву слишком поздно.

«Им казалось, что с Афганистаном все нормально, несмотря на критическое положение на местах. <…> Сейчас на Украине происходит то же самое. <…> Логистика и поддержка нужны Украине сегодня, но [американцы] стали бы планировать эту помощь на следующий год, когда будет уже слишком поздно», — отметил генерал.

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    Марина Совина
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