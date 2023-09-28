Экономист заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке

Председатель РАСПП Манкевич заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что Запад явно теряет свои позиции на мировом рынке. Его слова приводит РИА Новости.

Манкевич заявил о конце гегемонии Запада и подчеркнул, что около 70 процентов роста экономики уже формируется в странах так называемого «глобального Юга», куда входят государства Азии, Африки и Латинской Америки.

«Эти страны за десятилетия устали от постоянных окриков со стороны Вашингтона и Брюсселя и все больше действуют сейчас независимо от них», — отметил экономист и добавил, что большинство стран «глобального Юга» являются дружественными России.

Ранее гегемонии доллара предрекли крах. С таким заявлением выступил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.