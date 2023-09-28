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15:34, 28 сентября 2023Экономика

Власти ЕС заявили о нежелании ввязываться в торговую войну с Китаем

Глава Евросовета Мишель: Евросоюз не стремится к торговой войне с Китаем
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Власти Евросоюза не хотят ввязываться в торговую войну с Китаем. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил глава европейской дипломатии, главной задачей блока на ближайшее время станет достижение баланса в торговых отношениях с Китаем с целью «устранения критических уязвимостей», включая зависимость ЕС от поставок различных видов технологической продукции из азиатского государства. «Никогда не бывает хорошо, когда ты так зависим от одной страны», — заключил Мишель.

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Одним из поводов для разногласий между властями ЕС и КНР стало проведение Евросоюзом расследования по вопросам госсубсидий в отношении китайских электромобилей. В ЕС объяснили проведение расследования необходимостью защиты национальных интересов. В Китае назвали подобный шаг европейских чиновников «неприкрытым актом протекционизма», который в дальнейшем может негативным образом повлиять на стабильность глобальных цепочек автопоставок.

Сильная зависимость европейского авторынка усугубляется тем, что каждый пятый электромобиль, продаваемый в ЕС, был произведен в Китае. При этом около 91 процента из них — европейских брендов, принадлежащих компаниям из КНР, или выпущены на совместных предприятиях европейских и китайских фирм. Как уточняла ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, подобная продукция пользуется повышенным спросом во многом из-за искусственно заниженных цен.

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    Анатолий Акулов
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