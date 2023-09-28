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09:05, 28 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о проведении контрнаступления пешком

Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что ВСУ проводят наступление пешком
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в беседе с американской газетой Wall Street Journal прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ).

Буданов подчеркнул, что украинские военные в основном передвигаются пешком. «К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», — заявил глава ГУР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

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    Марина Совина
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