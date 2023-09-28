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11:07, 28 сентября 2023Россия

Российские рыбаки попали под артобстрел ВСУ

Mash: рыбаки близ брянского села Ямное попали под артобстрел со стороны ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Рыбаки близ села Ямное Брянской области попали под артобстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, накануне со стороны Украины было выпущено около 15 снарядов НАТОвского калибра 155 миллиметров.

В момент, когда началась стрельба, россияне позвонили в экстренные службы и попросили о помощи. В результате случившегося никто из рыбаков не пострадал.

Власти Брянской области ситуацию пока не комментировали.

21 сентября в Погарском районе Брянской области вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за танковых обстрелов со стороны Украины.

Информации о пострадавших тогда не поступало.

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    Анна Щербакова
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