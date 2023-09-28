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08:16, 28 сентября 2023Путешествия

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в четверг, 28 сентября, произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты семи воздушных судов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли семь авиарейсов, четыре — отменили. В Шереметьево задержали два рейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Эквадора в США. Несмотря на жесткую тряску, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения.

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    Фариза Бацазова
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