Власти Грузии призвали не допустить украинизации или афганизации страны

Премьер Гарибашвили призвал не допустить украинизации или афганизации Грузии

Власти Грузии не допустят украинизации, афганизации и повторения сирийского сценария в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом пишет агентство Sputnik.

«Кто-то действительно хочет украинизации, афганизации, возможно, повторения сценария Сирии. Но мы этого не допустим, дадим всем [кто этого желает] подобающий ответ», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр добавил, что не может принять критику от тех, кто пошел против национальных интересов Грузии и продолжает делать это своими заявлениями об «открытии второго фронта».

Ранее грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили обвинил западные страны в попытке открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии. «Они хотят начать еще одну военную операцию против России с территории Грузии. Но сейчас грузинский народ и власть делают все для того, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Цителашвили.