Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 8 августа 2023Бывший СССР

Грузинский генерал обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против России

Генерал Цителашвили обвинил США и ЕС в попытке открыть второй фронт против РФ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили обвинил западные страны в попытке открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии, для этого они максимально активизировались. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Они хотят начать еще одну военную операцию против России с территории Грузии. Но сейчас грузинский народ и власть делают все для того, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Цителашвили.

По его словам, все грузинское общество вместе с властями мобилизовано ради того, чтобы планам посольства США и стран Евросоюза (ЕС) не суждено было сбыться.

Генерал утверждает, что Вашингтон задействовал сейчас в республике всю агентуру для открытия второго фронта, но делает это только для ослабления России, а не для того, чтобы сохранить целостность Грузии.

В мае глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, что украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что расширение НАТО стало одной из причин начала конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Нуланд встретилась c мятежниками в Нигере. О чем замгоссекретаря США предупредила устроивших переворот военных?

    Грузинский генерал обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против России

    В российском регионе в августе выпал снег

    В России нашли способ бороться с токсичными помойками

    Ранее судимый россиянин домогался девятилетней девочки и попал под суд

    Врач дала три совета людям с симптомами простуды

    Украинская биатлонистка сделала заявление об использовании россиянами оружия

    В Китае оценили итоги переговоров по Украине в Саудовской Аравии

    Рэпер Баста Раймс решился похудеть из-за секса

    В ЛНР заявили о попытках ВСУ переломить ситуацию на двух направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости