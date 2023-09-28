В США обратили внимание на странные разговоры Зеленского

Американский режиссер Горовиц назвал странными разговоры Зеленского о климате

Американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia обратил внимание на странные разговоры президента Украины Владимира Зеленского об изменении климата.

Он назвал это попыткой говорить на языке Запада, чтобы получить больше помощи и заручиться поддержкой «левых».

«Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата. Что делает Зеленский? Почему он говорит об этом?» — отметил Горовиц.

Ранее ведущий Fox News Джесси Уотерс заявил, что украинский лидер использовал в своем выступлении на Генассамблее ООН проблему климата, чтобы заручиться поддержкой Запада. По словам журналиста, политик «сказал членам ООН то, что они хотели услышать».