HBO назвала приоритетные проекты на фоне окончания забастовки сценаристов США

Variety: студия HBO займется съемками продолжений своих самых популярных шоу

После окончания забастовки Гильдии сценаристов США киностудия HBO решила сосредоточиться на съемках продолжений самых популярных шоу. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что в следующем году студия сосредоточится на уже существующих и пользующихся популярностью проектах — будут произведены новые эпизоды таких сериалов, как «Эйфория», «Одни из нас» и «Белый лотос».

Ранее сообщалось, что съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам. Премьера нового сезона назначена на лето 2024 года.