Москвичей предупредили о похолодании на выходных

«Яндекс Погода»: в Москве начнет холодать 1 октября

На выходных жителям столицы стоит ожидать похолодания. Об этом москвичей предупредили синоптики сервиса «Яндекс Погода», передают «Вести Подмосковья».

В субботу, 30 сентября, в центральном регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Воздух нагреется до 22 градусов, порывы ветра могут достигнуть трех метров в секунду утром и 2,7 метра в секунду вечером. В воскресенье, 1 октября, станет холоднее. Утром пройдет небольшой дождь. В течение дня температура воздуха не поднимется выше 16 градусов, а вечером опустится до 13 градусов.

Что касается других городов, то теплые выходные ожидаются в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону, где воздух прогреется до плюс 25 градусов. В то же время в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и Красноярске температура упадет до 7-10 градусов тепла. В Красноярске и Екатеринбурге пройдут ливни, а в Омске, Челябинске, Уфе и Санкт-Петербурге — незначительные осадки.

Ранее синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет первый снег. По данным специалистов, это может произойти на стыке первой и второй декад октября.