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16:05, 26 сентября 2023Среда обитания

Жителям Центральной России пообещали первый снег

«Фобос»: первый снег в Центральную Россию придет в октябре

Фото: Hide Obara / Unsplash

Первый снег в Центральную Россию, как ожидается, может прийти на стыке первой и второй декад октября. Об этом сообщили синоптики прогностического центра «Фобос».

Конец сентября будет теплым, при этом в первые дни октября регион ждет похолодание — 1 октября пройдут кратковременные дожди, температура днем составит плюс 12-17 градусов Цельсия, также ожидается ветер, а 2 и 3 октября столбики термометров окажутся на уровне плюс 11-16 градусов, возможны осадки.

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Затем температура вернется в рамки климатической нормы, а на стыке первой и второй декад месяца снова понизится — тогда же местами ожидается первый снег. При этом, по прогнозу синоптиков, в целом октябрь по температуре может быть теплее нормы на 0,5-1 градус.

Ранее жителям Москвы пообещали третье бабье лето во второй декаде октября. Ожидается, что потепление наступит после заметного похолодания в начале месяца. Кроме того, синоптик Евгений Тишковец заявлял, что из-за теплой осени москвичей в октябре может ждать более позднее начало отопительного сезона.

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    Мария Черкасова
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