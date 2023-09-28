Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев заявил, что нормально оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит «Российская газета».

«Совершенно нормально отнесся к этим словам — пускай едут. Если их кто-то там ждет — то пожалуйста», — заявил футболист. Он обратил внимание на то, что при соответствующих предложениях нужно ехать в европейские чемпионаты. Вратарь привел в пример Далера Кузяева и Александра Головина, успешно выступающих в чемпионате Франции.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.