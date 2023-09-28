Россиянам дали советы по хранению картофеля

Технолог Горенкова: картофель нельзя хранить в целлофановых пакетах

Во избежание потери качества картофеля и возникновения опасных ситуаций его нельзя оставлять в пакетах, особенно целлофановых. Советы по правильному хранению этого продукта россиянам дала специалист Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова в беседе с News.ru.

Эксперт пояснила, что целлофановые пакеты не подходят для того, чтобы класть в них картофель, так как собирают тепло и влагу. При этом хранить картофель без вреда для продукта в пакетах можно, сделав в них несколько отверстий для циркуляции воздуха. Однако Горенкова добавила, что от них стоит отказаться в пользу корзинок, картонных коробок, деревянных ящиков, мешков из хлопка или муслина, а также сетки, которая, по ее мнению, служит самым оптимальным вариантом для картофеля. Технолог также порекомендовала не хранить картофель в холодильнике — гораздо лучше для него подойдет сухое, темное и прохладное место, в котором хорошо циркулирует воздух.

В сентябре эксперты «БелНовостей» рассказали, что для благополучного хранения картофеля на протяжении всей зимы до следующего сезона в первую очередь необходимо просушить клубни в хорошо продуваемом темном помещении.