В Дагестане четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки

В Каспийске четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки

В дагестанском Каспийске четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, девятилетний мальчик утром воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и позвонил в полицию. Он объявил, что в школе в одном из классов якобы заложено взрывное устройство.

Однако ребенок не учел, что его номер телефона и местоположение удалось быстро определить. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в школу, также группа была выслана домой к четверокласснику.

С мальчиком и его родителями провели воспитательную беседу. Наличие взрывчатки в школе после проверки не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что пьяный полицейский по телефону «заминировал» одну из школ в Арзамасе. После этого все учебные заведения в российском городе были проверены, никаких следов взрывчатки там не обнаружили.