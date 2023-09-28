Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 28 сентября 2023Россия

В Дагестане четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки

В Каспийске четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В дагестанском Каспийске четвероклассник «заминировал» школу из-за нежелания ходить на уроки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, девятилетний мальчик утром воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и позвонил в полицию. Он объявил, что в школе в одном из классов якобы заложено взрывное устройство.

Однако ребенок не учел, что его номер телефона и местоположение удалось быстро определить. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в школу, также группа была выслана домой к четверокласснику.

С мальчиком и его родителями провели воспитательную беседу. Наличие взрывчатки в школе после проверки не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что пьяный полицейский по телефону «заминировал» одну из школ в Арзамасе. После этого все учебные заведения в российском городе были проверены, никаких следов взрывчатки там не обнаружили.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина больше не справляется. Зачем США открывают новые фронты против России?

    Драка в подмосковном автобусе попала на видео

    Появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в российской многоэтажке

    В ДНР заявили об уничтожении опорного пункта ВСУ у Андреевки

    Мужчина расстался с девушкой и женился на секс-кукле с душой чат-бота

    Фернандес объяснил отъезд из России в Бразилию весной 2022 года

    На Украине заявили о проведении контрнаступления пешком

    Конфликт на Украине поставил под сомнение военную доктрину США

    Экономист заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке

    Изучены разлагающие пластик черви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости