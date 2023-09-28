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13:35, 28 сентября 2023Мир

Еврокомиссию обвинили в допущении зернового скандала между Польшей и Украиной

Politico: политика ЕК привела к эскалации конфликта между Польшей и Украиной

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Политика Еврокомиссии (ЕК) привела к эскалации конфликта между Варшавой и Киевом из-за дискуссии вокруг импорта зерновых с Украины в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейские официальные лица.

Издание отмечает, что введение эмбарго на импорт украинского зерна изначально было уступкой консервативному крылу депутатов Европарламента, широко представленного польской правящей партией «Право и справедливость» (ПиС), что лишь обострило политические противоречия между Польшей и Украиной.

«То же самое, что и с детьми: даешь им палец, а они возьмут целую руку», — цитирует Politico дипломата одной из стран ЕС, комментировавшего ситуацию на условиях анонимности.

Ранее Польша пригрозила ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт. Министр развития и технологий страны Вальдемар Буда пообещал, что польские фермеры «могут быть спокойны»: правительство защитит их интересы и продлит запрет на ввоз зерна.

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    Виктория Кондратьева
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