Конгресс отклонил две поправки к проекту бюджета с сокращением помощи Украине

Конгресс США не принял две поправки к бюджету, сокращающие помощь Украине

Палата представителей Конгресса США не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение помощи Украине. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Конгрессмены отклонили предложенные поправки к бюджету на следующий финансовый год, начинающийся с 1 октября.

Республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц выступал за полное прекращение выделения бюджетных средств Киеву. За это проголосовали 93 члена Палаты представителей, 339 — против.

Конгрессмен Энди Биггс (республиканец от Аризоны) предложил исключить из проекта оборонного бюджета пункт о выделении 300 миллионов долларов помощи Украине по инициативе содействия безопасности.

Программа предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление техники и вооружений напрямую из запасов ведомства. За это высказались 104 американских законодателя, 330 оказались против.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против выделения дополнительных средств Украине и назвал неправильным включение 6 миллиардов долларов Киеву во временный бюджет.