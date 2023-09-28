В регионе России иностранцам-контрактникам выплатят по 120 тысяч рублей

Губернатор Гусев: иностранцам-контрактникам выплатят по 120 тысяч рублей

В Воронежской области иностранцам, которые заключили контракт с Вооруженными силами (ВС) России, единовременно выплатят 120 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Сейчас по моему поручению в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в этом году», — сообщил он.

Такие единоразовые выплаты в регионе уже предусмотрены для солдат-срочников из воронежских частей, которые заключили контракты с Минобороны, а также мобилизованных и добровольцев, напомнил губернатор.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.