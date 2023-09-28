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00:28, 28 сентября 2023Россия

В Крыму предсказали конец агрессивной политики Запада после завершения СВО

Константинов: победа РФ в СВО поставит точку в агрессивной политике Запада

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предсказал конец агрессивной политики Запада после завершения специальной военной операции (СВО) победой России. Его слова приводит РИА Новости.

Политик назвал агрессией координацию атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Он подчеркнул, что Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русскому миру поддерживает Киев и заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта.

«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация "украинской заразы" позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — сказал Константинов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки посягательств на Крым со стороны ВСУ получат жесткий и незамедлительный ответ от Москвы.

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    Марина Совина
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