Прорыв газопровода в Ленинградской области попал на видео

Прорыв газопровода произошел в Ленинградской области

В Ленинградской области произошел прорыв газопровода. Видео, снятое очевидцами инцидента, опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Авария случилась около кольцевой автомобильной дороги на Гостилицком шоссе в районе Низинского сельского поселения в Ломоносовском районе. На появившемся в сети ролике видно высокую струю синего огня, вырывающуюся из прорванной трубы. «Горит газ, огромным таким пламенем», — прокомментировал автор записи.

Поделившиеся видео очевидцы обнаружили прорыв трубы около 9:20 по московскому времени 28 сентября, проезжая по кольцевой дороге. По их словам, на месте происшествия велись работы по прокладке газовой магистрали, на месте пока стоит одна машина соответствующей службы.

14 августа сообщалось о прорыве газопровода, произошедшем в городе Уссурийске в Приморском крае. Представители регионального министерства ГО и ЧС заявили, что возгорания не произошло.