В зоопарке Ярославля белая львица подружилась со львом после неприязни

В зоопарке Ярославля львы Сима и Кай нашли общий язык и мирно живут в вольере

Львица Сима и лев Кай, которые содержатся в зоопарке Ярославля, нашли общий язык после длительной неприязни. Об этом сообщает MK.RU.

Ранее сотрудники зоопарка рассказали о том, что белый лев Кай, прибывший в город из подмосковного питомника, прошел карантин и был размещен в одном вольере с львицей Симой. Львица не приняла нового соседа и игнорировала его попытки пойти на контакт.

Однако в настоящее время, по словам работников, ситуация изменилась. Животные подружились: Сима больше не сопротивляется общению с Каем — Львы играют вместе и мирно сожительствуют в вольере.

«Сейчас львы привыкли друг к другу и стали гораздо чаще проводить время вместе, совсем рядом. Особенно они любят насладиться лучами осеннего солнца, лежа на травке», — поведали сотрудники зоопарка.

В июле сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» у пары редких белых львов появилось потомство. По словам владельца парка Олега Зубкова, детеныши родились крупными и крепкими.