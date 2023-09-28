Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

Педиатр Немальцева предупредила о плесневых грибах в опавшей листве

Осенние фотосессии, игры с опавшей листвой и изготовление поделок из нее могут быть опасны из-за растущей в ней плесени, предупредила врач-педиатр Татьяна Немальцева. Ее слова приводят «Известия».

Врач объяснила, что плесневые грибы выделяют микотоксины, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека. Так, грибки рода Aspergillus вызывают инфекционное заболевание аспергиллез, в ходе которого в легких появляется новообразование, провоцирующее кровохарканье.

Также, по ее словам, споры плесневых грибов являются сильными аллергенами и поэтому особенно опасны для людей, страдающих от бронхиальной астмы или поллиноза. «Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», — отметила педиатр.

Немальцева добавила, что иногда симптомы аллергии могут появиться не во время взаимодействия с аллергенами, а спустя пару часов. При этом отдельные их проявления могут сохраняться до нескольких дней.

Педиатр призвала тщательно мыть руки после любого взаимодействия с листвой. Если же после этого проявилась аллергическая реакция, она рекомендовала принять антигистаминные препараты.

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