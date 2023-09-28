Названа главная опасность постоянной лжи во спасение

Юрист по разводам Вардаг назвала постоянную ложь тревожным знаком для отношений

Юрист по разводам Айша Вардаг перечислила несколько красноречивых признаков того, что отношения пары приближаются к концу, одним из них она назвала постоянную ложь. Об этом сообщает издание The Sun.

Вардаг заявила, что ее многолетний опыт показывает, что время от времени все супруги врут друг другу, однако это становится проблемой, если происходит регулярно. По ее мнению, главная опасность постоянной лжи заключается в том, что обманывающий человек закрывается в себе и в его жизни становится все меньше места для партнера. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к кризису в отношениях.

Еще одной фундаментальной проблемой Вардаг назвала отсутствие у партнеров интереса друг к другу, из-за чего у них пропадает желание работать над спасением брака. Некогда любящие люди испытывают раздражение от любого контакта друг с другом, перестают общаться, а затем и вовсе начинают вести себя пассивно-агрессивно и жестоко, объяснила юрист.

При этом, как отметила Вардаг, любой человек может изменить свое поведение, если у него будет правильная мотивация и он поймет, что вел себя ужасно по отношению к своему партнеру. Если же этого не произойдет, расставание будет лучшим решением.

Ранее коуч по отношениям Миг Беннетт и адвокат по разводам Анурадхи Курл раскрыли основные причины развода после многих лет брака. Одной из них они назвали усталость партнеров друг от друга.