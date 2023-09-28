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11:06, 28 сентября 2023Культура

Назван гонорар Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей

«КП»: гонорар Ахеджаковой за спектакль за границей составляет полмиллиона рублей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стал известен гонорар 85-летней народной артистки России Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, согласно стоимости билетов и количеству зрителей, за одно выступление актриса может зарабатывать по полмиллиона рублей. Ахеджакова выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно артистка представила постановку в Армении и Грузии. Средняя цена билета составляла 5,4 тысяч рублей.

В октябре актриса выступит в Германии — самый дешевый билет на спектакль стоит шесть тысяч рублей, а места в партере обойдутся в 10-13 тысяч. В ноябре Ахеджакова планирует сыграть в постановке уже в Швейцарии.

Отмечается, что во время гастрольного тура по Европе артистка перестала брать со сцены подарки зрителей. Ранее в немецком городе Бремене актриса вместе с букетами цветов взяла в руки флаг Украины, что вызвало возмущение общественности. Сама Ахеджакова тогда заявила, что не заметила, как «провокатор» вручил ей в руки украинский флаг.

Ранее стало известно об уменьшении доходов эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающих вместе с детьми в Израиле.

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    Анастасия Астахова
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