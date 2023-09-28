Мужчина купил напиток по дороге на работу и стал миллионером

В США мужчина сыграл в лотерею по дороге на работу и сорвал куш

Житель американского города Херндон, штат Вирджиния, купил лотерейные билеты по дороге на работу и стал миллионером. Об этом сообщает UPI.

Арнольдо Санчес зашел в магазин перед работой, чтобы купить напиток. Вместе с тем он решил сыграть в лотерею, поэтому приобрел несколько билетов.

Через некоторое время мужчина стер защитный слой с билетов и обнаружил, что один из них выигрышный. Санчес сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). «Я был в замешательстве. Я не мог поверить в то, что вижу», — вспоминает он.

Победитель рассказал, что призовые деньги помогут ему обеспечить семью.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Победительница планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов.

