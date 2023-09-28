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14:16, 28 сентября 2023Из жизни

Мужчина купил напиток по дороге на работу и стал миллионером

В США мужчина сыграл в лотерею по дороге на работу и сорвал куш

Фото: Unsplash

Житель американского города Херндон, штат Вирджиния, купил лотерейные билеты по дороге на работу и стал миллионером. Об этом сообщает UPI.

Арнольдо Санчес зашел в магазин перед работой, чтобы купить напиток. Вместе с тем он решил сыграть в лотерею, поэтому приобрел несколько билетов.

Через некоторое время мужчина стер защитный слой с билетов и обнаружил, что один из них выигрышный. Санчес сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). «Я был в замешательстве. Я не мог поверить в то, что вижу», — вспоминает он.

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Победитель рассказал, что призовые деньги помогут ему обеспечить семью.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Победительница планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов.

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    Алиса Удовик
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