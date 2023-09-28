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13:21, 28 сентября 2023Мир

В Финляндии просящего убежище россиянина обязали отдать детей матери

HS: в Финляндии просящего убежище россиянина обязали отдать детей матери
СюжетВизы в Европу:

Фото: Tim Trad / Unsplash

В Финляндии гражданина России, который успел попросить убежище для себя и своих незаконно вывезенных из страны детей, обязали отдать несовершеннолетних матери. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat (HS).

Незадолго до этого, как отмечается, Апелляционный суд Финляндии отклонил требование матери о возврате детей 10 и 12 лет. Тогда отец, находящийся за границей, объяснил, что опасается за детей, так как в России они якобы проходят военную подготовку. Утверждалось, что один ребенок пошел на учебу в кадетский класс, а второй — в класс «Юнармии».

Верховный суд Финляндии, в свою очередь, настоял на немедленной передаче детей матери, которая сейчас находится в России. В ведомстве констатировали, что «возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в этом могло быть отказано».

Как долго россиянин с детьми пребывал за границей, в том числе на территории Финляндии, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Финляндии захотели отказывать в предоставлении убежища прямо на границе. По данным местного МВД, это поможет на внешних границах Европейского союза предотвратить въезд в Финляндию лиц, которые заведомо необоснованно пытаются получить убежище.

Помимо этого, власти Финляндии захотели усложнить процедуру выдачи виз и вида на жительство россиянам. О пересмотре требований заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

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    Варвара Кошечкина
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