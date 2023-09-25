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18:26, 25 сентября 2023Путешествия

В Финляндии предложили отказывать в предоставлении убежища прямо на границе

В МВД Финляндии захотели начать отказывать в предоставлении убежища на границе

Фото: Lehtikuva / Sasu Makinen / Reuters

В Финляндии захотели изменить процедуру предоставления убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства внутренних дел (МВД) страны Риитту Копонен.

Уточняется, что в МВД предложили начать отказывать соискателям в предоставлении убежища прямо на границе. По мнению Копонен, это поможет на внешних границах ЕС предотвратить въезд в Финляндию лиц, заведомо необоснованно ищущих убежища.

По данным источника, практическая реализация процедуры еще разрабатывается.

Ранее сообщалось, что пограничники Финляндии за выходные 16 и 17 сентября развернули 37 машин с российскими номерами. Всего на границу в указанные даты прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль, однако десяткам из них пришлось вернуться в РФ или Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.

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    Марина Черняк
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