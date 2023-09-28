Meta попросили оштрафовать за нарушение конфиденциальности пользователей

Reuters: Норвегия попросила ЕС оштрафовать Meta за нарушение конфиденциальности

Норвежское ведомство по защите данных Datatilsynet обратилось в Европейский совет по защите данных (ЕСЗД) с просьбой оштрафовать корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение конфиденциальности данных пользователей. Об этом сообщает Reuters.

В августе Datatilsynet вынесло решение, согласно которому корпорация начиная с 14 августа должна была выплачивать один миллион крон (примерно 8,9 миллиона рублей по нынешнему курсу) в день за неправомерный сбор данных пользователей для таргетированной рекламы. В сентябре ведомство заявило о недовольстве действиями Meta, которые последовали за его решением.

«Meta не исполняет вынесенное нами решение в Норвегии, а также нарушает закон по всей Европе», — сказал глава международного отдела Datatilsynet Тобиас Юдин.

Юдин подчеркнул, что ведомство намерено получить согласие от ЕСЗД о том, чтобы применить то же взыскание к корпорации в странах Евросоюза (ЕС). Это решение в Datatilsynet приняли после того, как Meta попыталась обжаловать наложенный на них штраф.

В мае компанию оштрафовали на 1,2 миллиарда евро в Ирландии. Ирландская Комиссия по защите данных назначила это наказание за нарушение Meta правил передачи данных. Отмечалось, что корпорация передавала данные ирландских пользователей Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в США вопреки Общему регламенту по защите данных Европейского союза.