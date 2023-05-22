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13:48, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Meta оштрафовали на 1,2 миллиарда евро

Ирландия оштрафовала Meta на 1,2 миллиарда евро за нарушения в сфере передачи данных

Фото: OlegRi / Shutterstock / Fotodom

Ирландская Комиссия по защите данных выписала компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) рекордный штраф в размере 1,2 миллиарда евро за нарушения в сфере передачи данных. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что от компании потребовали прекратить передачу данных европейских пользователей Facebook в США, что противоречит Общему регламенту по защите данных Европейского союза. Организации отвели на это пять месяцев.

В Meta, в свою очередь, заявили о намерении обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных. Компанию также обязали принять меры для исправления ситуации.

Перед этим в Турции Meta выписали штраф в размере 18 миллионов долларов за нарушение закона о конкуренции. Антимонопольный совет тогда пришел к выводу, что платформы Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp затруднили работу сервисов-конкурентов.

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Маргарита Щигарева
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