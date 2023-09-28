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06:04, 28 сентября 2023Россия

Российские военные уничтожили скрытый миномет ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы обнаружили и уничтожили скрытый миномет ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие, мобилизованные на Урале, обнаружили и уничтожили скрытый миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир гаубичного дивизиона, сообщает РИА Новости.

«Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ (отдельного гвардейского разведывательного батальона — прим. «Ленты.ру») "Спарта"», — заявил боец.

Он добавил, что российские артиллеристы знали примерный район, в котором располагался миномет, но из-за его бездействия пришлось приложить усилия для того, чтобы обнаружить орудие. По нему было выпущено 10 снарядов, после чего расчет укрылся в находящемся рядом здании, которое в конечном итоге было уничтожено.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что с приходом непогоды боевые действия могут стать не такими ожесточенными, как сейчас, но их радикального ослабления допускать нельзя, поскольку это даст противнику возможность переформироваться и перейти в оборону.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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